Wizz Air закрывает маршрут Харьков-Лондон из-за низкого спроса

В аэропорту Харьков подтвердили отмену рейсов по решению перевозчика.

Венгерский лоукостер Wizz Air прекратил продажу билетов на рейс Харьков-Лондон после 9 февраля.

В частности, на сайте компании больше нет возможности забронировать билет на данный рейс после указанной даты, сообщает ЦТС.

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В аэропорту Харьков подтвердили отмену рейсов по решению перевозчика.

"По решению авиакомпании Wizz Air рейсы Харьков-Лондон будут приостановлены с 10.02.2019. Насколько нам известно, причиной отмены рейсов является недостаточно высокий спрос на данное направление", - сказали в администрации аэропорта.

В Wizz Air изданию ЦТС сообщили, что причиной такого шага со стороны лоукостера назван низкий спрос со стороны пассажиров на данном направлении.

"Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы обеспечивать пассажиров низкими ценами на наиболее популярные направления. Поскольку спрос и туристические сезоны влияют на авиационную отрасль, Wizz оптимизировала выполнение рейсов на своих украинских маршрутах, и ​​с 9 февраля приостанавливает выполнение перелетов по направлению Харьков - Лондон (Лутон) в течение зимнего сезона", - сообщили в компании.

В Wizz Air добавили, что дополнительные ресурсы будут использованы для обслуживания рейсов, на которые существует высокий спрос.

"Авиакомпания информирует пассажиров, бронирование которых изменились. Им предлагаются бронирования на альтернативные рейсы, полное возмещение или 120% компенсации стоимости билетов, которая перечисляется на счет Wizz Air в форме кредита", - сообщили в компании.

Отметим, что первый рейс Харьков-Лондон Wizz Air выполнил лишь 13 ноября. Частота полетов составляла два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Кроме британской столицы, венгерский лоукостер из аэропорта Харьков выполняет перелеты в четыре польских города - Краков, Вроцлав, Гданьск, Катовице, - а также в Дортмунд и Вену.