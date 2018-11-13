Wizz Air запускает три новых маршрута: стали известны подробности

Два новых рейса будут летать в Харьков, один - во Львов.

Венгерский лоукостер Wizz Air раскрыл подробности о старте трех новых рейсов в течение ноября-декабря 2018 года.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в частности, Wizz Air будет выполнять перелеты по новым лоукост-маршрутам из Харькова в аэропорт Лондон Лутон (открытие 13 ноября) и в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря). Цены на билеты по указанным направлениям стартуют от 19,99 евро.

Таким образом, вместе с новыми открытыми маршрутами, сейчас Wizz Air выполняет рейсы, которые соединяют Харьков с 6, а Львов – с 10 европейскими направлениями. В целом же авиаперевозчик предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских аэропортов - Киева, Львова и Харькова.

В течение 10 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла более 1,2 миллиона пассажиров в/из Украины, что составляет 110% роста по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2019 года Wizz Air откроет четыре новых маршрута - из Киева в Бремен (Германия), Биллунн (Дания) и Ригу (Латвия) и из Львова в Копенгаген (Дания).