В Ужгороде состоится масштабный фестиваль «Васылля» и большая ярмарка
Центральная площадь Ужгорода на неделю превратится в огромную праздничную ярмарку.
Масштабный фестиваль «Васылля» будет проходить с 9 по 14 января 2019 года в Ужгороде. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.
Как говорится в сообщении, фестиваль объединит ярмарка, угощения и новогодне-рождественские веселье. Гостей и участников фестиваля будут развлекать разнообразной концертной программой профессиональных и любительских коллективов.
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«Фестиваль будет проходить на площади Народной в Ужгороде, в течение всех шести дней здесь будет действовать праздничная ярмарка, где, кроме сувениров, в широком ассортименте по ценам производителя предложат плодоовощную консервную и мясо-молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, вина, мед и тому подобное. Благородные напитки собственного производства представят виноделы не только из Украины, но и из-за рубежа», - добавили в пресс-центре ОГА.
В облгосадминистрации также приглашают участников из других регионов Украины, сельхозпроизводителей, фермерские хозяйства и частные предприятия, предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности и личные крестьянские хозяйства.