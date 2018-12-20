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Использовал 27 километров гирлянд: в Чехии мужчина превратил свой дом в музей Рождества (фото, видео)

13:47, 20 декабря 2018
Новости туризма
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В Чехии местный житель превратил свой дом в музей Рождества.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уже 17 лет подряд он ярко украшает дом к праздникам и с каждым годом амбиции хозяина растут.

Сейчас, чтобы задекорировать дом, ему понадобилось 27 километров гирлянд.

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Теги: #музей#Рождество#Чехия