Использовал 27 километров гирлянд: в Чехии мужчина превратил свой дом в музей Рождества (фото, видео)

Уже 17 лет подряд он ярко украшает дом к праздникам.

В Чехии местный житель превратил свой дом в музей Рождества.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уже 17 лет подряд он ярко украшает дом к праздникам и с каждым годом амбиции хозяина растут.

Сейчас, чтобы задекорировать дом, ему понадобилось 27 километров гирлянд.