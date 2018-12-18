Сладкая архитектура: в Швеции состоялся конкурс на лучший домик из пряников (видео)

Выставка пряничных композиций будет проходить в шведской столице до 6 января.

В Стокгольме мастера-кондитеры соревновались за лучшее произведение пряничного искусства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Полторы сотни конкурсантов обошла 21-летняя Жаклин Бромс. Девушка не профессиональный кондитер, поэтому особенно обрадовалась, что ее домик из имбирного печенья жюри признало лучшим.

Мастерица призналась: в процессе несколько раз меняла мнение, как должна выглядеть ее съедобная избушка. Но в конце концов остановилась на шестиконечной постройке, которую дополнила марципановыми эльфами.

Выставка пряничных композиций будет проходить в шведской столице до 6 января.