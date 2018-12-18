Сладкая архитектура: в Швеции состоялся конкурс на лучший домик из пряников (видео)
10:47, 18 декабря 2018Новости туризма
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Выставка пряничных композиций будет проходить в шведской столице до 6 января.
В Швеции состоялся конкурс на лучший дом из пряников
В Стокгольме мастера-кондитеры соревновались за лучшее произведение пряничного искусства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Полторы сотни конкурсантов обошла 21-летняя Жаклин Бромс. Девушка не профессиональный кондитер, поэтому особенно обрадовалась, что ее домик из имбирного печенья жюри признало лучшим.
Мастерица призналась: в процессе несколько раз меняла мнение, как должна выглядеть ее съедобная избушка. Но в конце концов остановилась на шестиконечной постройке, которую дополнила марципановыми эльфами.
Выставка пряничных композиций будет проходить в шведской столице до 6 января.
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