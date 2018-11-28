Австрийский альпинист первым покорил неприступную гималайскую вершину (видео)

Гора Лунаг Ри покорилась экстремалу лишь с четвертой попытки.

Австриец Давид Лама стал первым, кто покорил гималайскую вершину Лунаг Ри в 6 900 метров высотой.

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Как говорится в сюжете ТСН, до его восхождения гору считали одной из самых высоких непокоренных высот Непала.

Несмотря на 30-градусный мороз и ветер 80 км в час, альпинисту удалось дойти до конца самому. Восхождение длилось три дня.

Гора покорилась Ламе лишь с четвертой попытки. До этого он дважды пытался подняться в паре с известным американским американским альпинистом Конрадом Анкером и один раз самостоятельно. Однако каждый раз он был вынужден отступать, когда до вершины оставалось лишь 200-300 метров.

Как сообщал УНИАН, ранее австралийский альпинист неделю провел в снежной пещере в Новой Зеландии, пока его не спасли.