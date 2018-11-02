В Киеве назвали основные туристические маршруты и локации столицы

Достопримечательности выбирали по популярности среди киевлян и гостей столицы, а также учитывая проведенные социсследования.

С целью создания положительного имиджа Киева как туристической столицы европейского уровня, увеличения туристических потоков, развития экскурсионного дела внедрено основные туристические маршруты и локации в городе Киеве.

Об этом говорится в соответствующем решении КМДА, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основные туристические маршруты и локации выбраны по популярности среди киевлян и гостей города, в том числе с учетом проведенных социологических исследований в рамках развития туристического и общественного пространства в Подольском и Шевченковском районах города Киева.

Читайте такжеНа Андреевском спуске появился интерактивный маршрут с QR-кодами (фоторепортаж)

Список основных туристических маршрутов и локаций Киева

Маршрут №1: Софиевская площадь и улица Владимирская (дом 1-13); Андреевский спуск; Контрактовая площадь, улица Константиновская (дом 1-19), улица Межигорская (дом 2-18), улица Спасская (дом 1-7); улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь и Днепровская набережная; фуникулер; Михайловская площадь.

Маршрут №2: Площадь Независимости, улица Крещатик (дом 20-28); улица Прорезная; Золотые ворота (Золотоворотский сквер); улица Владимирская (дом 38-24), Софиевская площадь; Пейзажная аллея; Воздвиженская окраина (лестница, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская); улица Верхний Вал, улица Нижний Вал; Контрактовая площадь, улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь; фуникулер; парк Владимирская горка; Арка Дружбы народов (парк Крещатый).

Маршрут №3: Площадь Независимости и улица Софиевская; Софиевская площадь; Андреевский спуск; Контрактовая площадь; улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь; фуникулер; парк Владимирская горка; Арка Дружбы народов (парк Крещатый); парк Городской сад; Мариинский парк; парк Вечной славы и улица Лаврская; Киево-Печерская лавра; Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

А также другие туристические маршруты: Гидропарк (о. Венецианский); Труханов остров; музей "Киевская крепость" (ул. Госпитальная, 24-А); Сырецкий дендропарк.