Место для романтиков: каким будет новый пешеходный мост в историческом центре Киева (видео)
10:32, 22 октября 2018Новости туризма
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До конца весны 2019 года в столице планируют открыть пешеходно-велосипедный мост.
Каким будет новый пешеходный мост в историческом центре Киева
Мост соединит два туристические маршруты: парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый".
Передвигаться по нему смогут лишь пешеходы и велосипедисты.
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Длина моста составит 210 метров, ширина - от 6 до 14 метров. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.
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