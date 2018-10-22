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Место для романтиков: каким будет новый пешеходный мост в историческом центре Киева (видео)

10:32, 22 октября 2018
Новости туризма
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Передвигаться по нему смогут лишь пешеходы и велосипедисты.

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Длина моста составит 210 метров, ширина - от 6 до 14 метров. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

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Теги: #мост#владимирская горка#туристические маршруты