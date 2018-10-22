Место для романтиков: каким будет новый пешеходный мост в историческом центре Киева (видео)

До конца весны 2019 года в столице планируют открыть пешеходно-велосипедный мост.

Мост соединит два туристические маршруты: парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый". Передвигаться по нему смогут лишь пешеходы и велосипедисты. Читайте такжеКличко: Мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов, планируем открыть весной Длина моста составит 210 метров, ширина - от 6 до 14 метров. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter