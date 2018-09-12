Рай для ненавистников автомобилей: топ-5 городов, где передвигаются пешком, на велосипедах, гондолах и лошадях (видео)

В мире осталось не так много мест, где нет машин. Однако есть такие точки на карте, которые станут раем для тех, кто терпеть не может шум двигателя.

Остров Идра, Греция

На острове нет ни машин, ни мотоциклов, ни мотороллеров.

Красивое и тихое место для идеальной жизни, где действует правило: отсутствие каких-либо транспортных средств. Благодаря этому решению удалось сохранить чистоту воздуха и естественную красоту островаю.

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Передвигаться по территории можно пешком или на лошадях.

Гитхорн, Нидерланды

Главной особенностью Гитхорна является полное отсутствие дорог и автомобилей. Жители поселка и туристы для передвижения используют лодки или бесшумные электроходы. Вдоль каналов висят «дорожные» знаки, такие же, как и в обычном городе, есть светофоры и действует правостороннее движение.

Венеция, Италия

Венеция является примером того, как современный город может функционировать без машин. В городе находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются водным такси, а для туристов здесь курсируют популярны во всем мире гондолы.

Фес-эль-Бали, Марокко

Средневековый город является крупнейшим городским районом без автомобилей в мире. Это место всемирного наследия славится своей необычной архитектурой с узкими улицами.

Пешеходные прогулки и велосипеды – единственная возможность для путешествия по городу.

Остров Сарк, Франция

Сарк - небольшой остров без автомобилей, а водное сообщение - единственный способ добраться до острова. Для передвижения здесь используют гужевые повозки и велосипеды.

Этот кусочек земли - один из наиболее экологически чистых на планете.