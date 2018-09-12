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Рай для ненавистников автомобилей: топ-5 городов, где передвигаются пешком, на велосипедах, гондолах и лошадях (видео)

16:30, 12 сентября 2018
Новости туризма
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На острове нет ни машин, ни мотоциклов, ни мотороллеров.

Красивое и тихое место для идеальной жизни, где действует правило: отсутствие каких-либо транспортных средств. Благодаря этому решению удалось сохранить чистоту воздуха и естественную красоту островаю.

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Передвигаться по территории можно пешком или на лошадях.

Гитхорн, Нидерланды

Главной особенностью Гитхорна является полное отсутствие дорог и автомобилей. Жители поселка и туристы для передвижения используют лодки или бесшумные электроходы. Вдоль каналов висят «дорожные» знаки, такие же, как и в обычном городе, есть светофоры и действует правостороннее движение.

Венеция, Италия

Венеция является примером того, как современный город может функционировать без машин. В городе находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются водным такси, а для туристов здесь курсируют популярны во всем мире гондолы.

Фес-эль-Бали, Марокко

Средневековый город является крупнейшим городским районом без автомобилей в мире. Это место всемирного наследия славится своей необычной архитектурой с узкими улицами.

Пешеходные прогулки и велосипеды – единственная возможность для путешествия по городу.

Остров Сарк, Франция

Сарк - небольшой остров без автомобилей, а водное сообщение - единственный способ добраться до острова. Для передвижения здесь используют гужевые повозки и велосипеды.

Этот кусочек земли - один из наиболее экологически чистых на планете.

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Теги: #Италия#Греция#туризм#природа