Рай для ненавистников автомобилей: топ-5 городов, где передвигаются пешком, на велосипедах, гондолах и лошадях (видео)
Остров Идра, Греция
На острове нет ни машин, ни мотоциклов, ни мотороллеров.
Красивое и тихое место для идеальной жизни, где действует правило: отсутствие каких-либо транспортных средств. Благодаря этому решению удалось сохранить чистоту воздуха и естественную красоту островаю.
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Передвигаться по территории можно пешком или на лошадях.
Гитхорн, Нидерланды
Главной особенностью Гитхорна является полное отсутствие дорог и автомобилей. Жители поселка и туристы для передвижения используют лодки или бесшумные электроходы. Вдоль каналов висят «дорожные» знаки, такие же, как и в обычном городе, есть светофоры и действует правостороннее движение.
Венеция, Италия
Венеция является примером того, как современный город может функционировать без машин. В городе находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются водным такси, а для туристов здесь курсируют популярны во всем мире гондолы.
Фес-эль-Бали, Марокко
Средневековый город является крупнейшим городским районом без автомобилей в мире. Это место всемирного наследия славится своей необычной архитектурой с узкими улицами.
Пешеходные прогулки и велосипеды – единственная возможность для путешествия по городу.
Остров Сарк, Франция
Сарк - небольшой остров без автомобилей, а водное сообщение - единственный способ добраться до острова. Для передвижения здесь используют гужевые повозки и велосипеды.
Этот кусочек земли - один из наиболее экологически чистых на планете.