Биг-Бен, Пражские куранты и Цитглогге: какие они - самые красивые часы Европы (видео)

Из-за быстрого развития техники все меньше людей обращают внимание на уличные часы. Однако порой полезно оглянуться, ведь в некоторых городах именно часы являются главными туристическими достопримечательностями.

Биг-Бен, Лондон

Самые известные часы Европы расположенные в Лондоне.

Официально Биг-Бен - это название самого большого и самого тяжелого из пяти колоколов. Однако часто это название относят и к часам, и к самой часовой башне в целом.

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Однако на следующие несколько лет часы замолчат из-за реставрации.

Пражские куранты, Прага

Астрономические часы на Пражской ратуше - шедевр готической инженерии.

Куранты показывают время захода и восхода Солнца, положение знаков Зодиака, год, дату и время. Также здесь каждый час можно полюбоваться спектаклем фигурок старинного театра.

Мировые часы, Берлин

Мировые часы на Александерплатц в Берлине относительно современный, 1968 года.

Это одно из любимых мест встречи берлинцев и туристов.

С помощью цилиндра на часах можно посмотреть время во всех 24 часовых поясах мира.

Часы с кукушкой, Триберг

Самые большие часы с кукушкой в мире находятся в Германии, не далеко от города Триберг.

Часовой механизм изготовлен по специальному заказу и весит шесть тонн.

Увидеть можно и деревянную кукушку 4,5 метра высотой. Каждые полчаса она выглядывает из окошка на втором этаже дома с часами.

Часы занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Цитглогге, Берн

Часовая колокольня с 1530 года является настоящим символом Берна.

Каждый полный час туристы могут увидеть на часах спектакль с фигурками.