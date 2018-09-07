Биг-Бен, Пражские куранты и Цитглогге: какие они - самые красивые часы Европы (видео)
Биг-Бен, Лондон
Самые известные часы Европы расположенные в Лондоне.
Официально Биг-Бен - это название самого большого и самого тяжелого из пяти колоколов. Однако часто это название относят и к часам, и к самой часовой башне в целом.
Читайте такжеВ Чехии туристы массово посещают старинную церковь, которую художники "населили" духами (видео)
Однако на следующие несколько лет часы замолчат из-за реставрации.
Пражские куранты, Прага
Астрономические часы на Пражской ратуше - шедевр готической инженерии.
Куранты показывают время захода и восхода Солнца, положение знаков Зодиака, год, дату и время. Также здесь каждый час можно полюбоваться спектаклем фигурок старинного театра.
Мировые часы, Берлин
Мировые часы на Александерплатц в Берлине относительно современный, 1968 года.
Это одно из любимых мест встречи берлинцев и туристов.
С помощью цилиндра на часах можно посмотреть время во всех 24 часовых поясах мира.
Часы с кукушкой, Триберг
Самые большие часы с кукушкой в мире находятся в Германии, не далеко от города Триберг.
Часовой механизм изготовлен по специальному заказу и весит шесть тонн.
Увидеть можно и деревянную кукушку 4,5 метра высотой. Каждые полчаса она выглядывает из окошка на втором этаже дома с часами.
Часы занесены в книгу рекордов Гиннеса.
Цитглогге, Берн
Часовая колокольня с 1530 года является настоящим символом Берна.
Каждый полный час туристы могут увидеть на часах спектакль с фигурками.