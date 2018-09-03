Сегодня Ryanair совершает свой первый рейс из Украины

Условия перевозки багажа меняются уже в ноябре.

Сегодня, 3 сентября, лоукост-авиакомпания Ryanair совершит первый рейс из Украины. В 14:20 первый самолет прилетает в столицу, а уже в 14:55 вылетит из киевского аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Шонефельда", что в Берлине.

Об этом пишет ТСН.uа

Переговоры с лоукостером продолжались в течение нескольких лет. Первые серьезные надежды на начало сотрудничества Ryanair с Украиной пришлись на 2017 год, однако возникли недоразумения со столичным аэропортом "Борисполь", поэтому в 2017 году лоукостер в Украину не зашел.

Однако после возмущения как граждан, так и правительства, переговоры возобновились и уже весной 2018 стало известно, что авиакомпания уже в этом году начнет летать из Украины в ряд стран Европы: Польшу, Германию, Литву, Словакию, Великобританию, Испанию и Швецию.

Первые полеты планировались на октябрь, однако затем было анонсировано начало рейсов в Берлин на сентябрь. И уже в понедельник, 3 сентября, Ryanair совершает первый полет.

Условия пользования услугами лоукост-авиакомпании остаются неизменными для жителей Украины. Самые дешевые авиабилеты можно купить, если делать это за несколько месяцев. Цены на первые рейсы стартовали от 9,99 евро. Если покупать билет за несколько дней до вылета, его цена будет достигать уже больше сотни или двух сотен евро.

Бронирование можно осуществить двумя способами. Первый - онлайн-бронирование, которое можно осуществить бесплатно через сайт или приложение за несколько суток до вылета. Второй - бронирование в аэропорту, которое будет стоить пассажиру определенных денег. Билет может быть как распечатан, так и загружен в электронном варианте на смартфоне или планшете.

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На борт самолета разрешается брать только ручную кладь, размеры которой не превышают 35 x 20 x 20 см. Бесплатно можно взять больший багаж (55 x 40 x 20 см, до 10 кг), но его забирают в багажный отдел самолета непосредственно перед посадкой. За дополнительную плату можно взять багаж весом до 20 кг или до 32 килограммов.

Однако с ноября этого года правила меняются. Согласно новым правилам, пассажиры с приоритетной посадкой сохраняют возможность проносить на борт две сумки – один чемоданчик до 10 килограммов и вторую – маленькую ручную. Пассажиры с обычным билетом теперь могут брать только маленькую сумку на борт, "если она помещается под сидение впереди". А за чемоданчик на колесах до 10 килограммов придется доплачивать.

Пассажиры всегда имеют возможность приобрести билет "Плюс", стоимость которого почти вдвое больше. Тогда появляется право выбирать место в салоне, брать багаж до 20 килограммов и идти в первой очереди на борт.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air открыла четыре новых маршруты из Киева и Львова.