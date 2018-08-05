Евроконтроль спрогнозировал "катастрофический перегруз" аэропортов Европы в будущем

18:42, 05 августа 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTBF. Как добавили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), к 2040 году аэропорты будут не в состоянии справиться с масштабами воздушного трафика – главным образом из-за развития бюджетных авиакомпаний.

Через два десятилетия аэропорты будут обслуживать на четыре миллиона рейсов больше, а пассажиропоток увеличится на 360 млн человек.

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Эти обстоятельства повлекут за собой задержки в выполнении рейсов - количество рейсов с опозданием более часа вырастет в семь раз.

Чтобы решить эту проблему, аэропорты необходимо расширить и увеличить вместимость самолетов, количество рейсов – сократить.

Ранее сообщалось, что во львовском аэропорту задерживаются два рейса Azur Air.

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Теги: #Европа#аэропорт