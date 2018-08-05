Во львовском аэропорту задерживаются два рейса Azur Air

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпания причин задержки рейсов не указала.

В Международном аэропорту «Львов» сообщили о задержке двух рейсов компании Azur Air из Анталии (Турция) во Львов и из Львова в Анталию.

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Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Львов», рейс UTN3216 Анталия-Львов задерживается в Анталии до 17:30 (плановый вылет 10:35). Рейс UTN3215 Львов-Анталия задерживается во Львове до 20:30 (плановый вылет 14:45).

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпания причин задержки рейсов не указала.

Ранее сообщалось, что украинские туристы получили дополнительный день отдыха в Италии из-за переноса авиарейса. Авиакомпания YanAir не выполнила двух рейсов, которые были запланированы на 1 августа по заказу туроператора Join UP!.