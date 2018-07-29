Украинские туристы, которые на сутки застряли в Египте, вернулись во Львов

В "Join Up!" рассказали, что из-за задержки этого рейса из Хургады автоматически задержались и другие рейсы, но какие именно — в компании не сообщили.

Более 200 украинских отдыхающих, которые на сутки застряли в египетской Хургаде, прилетели во Львов.

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Об этом ТСН.иа сообщила одна из отдыхающих Татьяна.

По ее словам, в воскресенье, 29 июля, около 8.20, туристов привезли в аэропорт. Билеты им выдали задним числом на те же места, что должны были быть на вчерашнем рейсе.

Примерно в полдень по киевскому времени самолет с отдыхающими взял курс на Украину, в 16.00 лайнер благополучно приземлился в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

В "Join Up!" рассказали, что из-за задержки этого рейса из Хургады автоматически задержались и другие рейсы, но какие именно — в компании не сообщили.

"Те люди, которые не смогли вовремя вылететь на курорты — им все это компенсируют. Задержались несколько рейсов. Туристов за рубежом расселили в гостиницы, а тем, кто в Украине — об этом сообщили заранее", — рассказала Громадському пресс-секретарь туроператора Екатерина Резниченко.

Напомним, более 200 украинских туристов застряли в египетском курортном городе Хургада. Самолет с туристами должен был вылететь во Львов в субботу, 28 июля, в 7:20 утра по местному времени (8:20 по Киеву), но самолет сломался.

В начале июля более тысячи украинских туристов застряли в Тунисе, Грузии, Албании. Все они должны были вовремя вернуться домой самолетами одной авиакомпании. Однако там заявили, что причиной задержек является невыплата средств туристическим оператором. С испанской Мальорки украинцы не могли вылететь через "технические неисправности". Наконец 3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян отчитался о возвращении домой всех украинцев.