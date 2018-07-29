Более 200 украинских туристов застряли в Египте

Когда будут решены проблемы с самолетом, туроператор сказать не может.

Более 200 украинских туристов застряли в египетском курортном городе Хургада. Они не могут вылететь во Львов с утра 28 июля.

Об этом сообщает ТСН.

Самолет с отдыхающими должен был вылететь в 7:20 утра по местному времени (8:20 по Киеву), но самолет сломался.

"Нам сказали, что сдулось колесо и оно требует замены. Его пообещали привезти из Киева, но самолет из Киева также не прилетел. Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, затем люди подняли скандал и нас отвезли в отель", - рассказала туристка Татьяна.

Отдыхающая говорит, что застрявшим туристам только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

"Нам сказали, что непонятно, когда будет самолет – завтра или послезавтра. Мы звонили в посольство, на горячую линию туроператора "Join Up!", но ответа нет... 220 людей, много беременных, детей. Мы просто мучаемся! Сидим в вестибюле – кто на полу, кто где. Без воды, без денег, потому что уже конец отдыха", - рассказывает Татьяна.

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"Оператор "Join Up!" нам сказал, что это не его проблемы, а проблемы перевозчика. А ребята (пилоты этого самолета, они также с нами в отеле) сказали, что их вины нет, что должен нас заселить туроператор. Мы его не выпускаем из отеля, держим в "заложниках", потому что он хочет сбежать", - добавила туристка.

Татьяна говорит, что отдыхающие настроены решительно. Они хотят, чтобы этот инцидент получил огласку и обещают подать в суд на туроператора.

В пресс-службе "Join Up!" подтвердили проблемы с задержкой рейса.

"Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", - сообщили в компании.

Когда будут решены проблемы с самолетом, в "Join Up!" не могут сказать.

Напомним, в начале июля более тысячи украинских туристов застряли в Тунисе, Грузии, Албании. Все они должны были вовремя вернуться домой самолетами одной авиакомпании. Однако там заявили, что причиной задержек является невыплата средств туристическим оператором. С испанской Мальорки украинцы не могли вылететь из-за "технических неисправностей". Наконец 3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян отчитался о возвращении домой всех украинцев.