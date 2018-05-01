ЕС намерен ввести платные спецразрешения для въезда по безвизу

При отсутствии запретов или замечаний к путешественнику разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

Послы стран ЕС поддержали введение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает необходимость получать специальные разрешения для въезда на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

Так, всем туристам, в том числе и украинцам, пользующихся безвизовым режимом, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через Интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро.

Предоставленная информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

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Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае, срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше. Однако его наличие не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена - окончательное решение будет принимать пограничник.

Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Перед посадкой на борт самолета или судна авиакомпании и морские перевозчики должны проверить наличие действительного разрешения у лиц для которых они предусмотрены. Через три года с начала работы системы это обязательство также будет применяться к международным автобусным перевозчикам.

Для того, чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить и Совет ЕС.

Как сообщал УНИАН ранее, разрешение на въезд для 95% путешественников будет предоставляться в течение нескольких минут в рамках новой Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS).