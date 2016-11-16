Выдача 95% разрешений на безвизовый въезд в ЕС будет занимать несколько минут

Об этом вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

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"Путешественники могут сделать это дома, онлайн, это будет дешево – 5 евро, просто и будет действовать в течение 5 лет. Это будет просто, быстро, дешево и эффективно", - сказал он.

В своем выступлении он подчеркнул, что "ETIAS - это не виза".

"По нашим оценкам, для 95% заявителей это будет вопросом минут, прежде чем они получат зеленый свет для путешествия", - заявил Тиммерманс.

Как сообщалось, в среду Европейская комиссия представила новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая подразумевает онлайн-регистрацию и оплату за въезд в Шенгенскую зону для неграждан ЕС, которые имеют право безвизового въезда.

Человек, который будет путешествовать в Шенген, должен заполнить форму и указать только действительный проездной документ. Заявка будет действительна в течение пяти лет и для многократных путешествий.

Визовый сбор в размере 5 евро будет применяться ко всем заявителям старше 18 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада призвала Евросоюз ввести безвизовый режим. 10 ноября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС «в течение ближайшей недели».