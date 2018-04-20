Приход Ryanair во Львов увеличит турпоток из Европы – Порошенко

Он отметил, что Ryanair планирует этой осенью начать осуществлять рейсы из Украины, и не исключил, что это может произойти раньше.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что приход лоукост-авиакомпании Ryanair во Львов значительно увеличит количество туристов из Европы.

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"Для Киева приход Ryanair не является чрезвычайно важным. В Киеве работает много других лоукостов. Ключевая борьба была за то, чтобы привести Ryanair во Львов. Именно Львову сегодня это придаст значительного оживления ситуации, загрузит пассажиропоток, увеличит количество туристов из Европы. Львов действительно становится "туристической Меккой", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент добавил, что при предварительной покупке билетов их стоимость будет составлять менее 20 евро.

Порошенко отметил, что Ryanair планирует этой осенью начать осуществлять рейсы из Украины, и не исключил, что это может произойти раньше.

"Потому что во время обсуждения с президентом Ryanair он сказал мне, что это ограничено поставками новых самолетов", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в конце марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Ранее Порошенко сообщал, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Рейсы будут выполняться из Киева в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) 3 рейса в неделю.