Ryanair запустил масштабные скидки на авиарейсы до 30 ноября

Затронет акция от Ryanair и авиарейсы из/в Украину.

Ирландский лоукостер Ryanair запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой до 20%.

Как сообщается на сайте авиакомпании, под акцию попадают 250 тысяч билетов на авиарейсы до 30 ноября 2018 года, которые должны быть приобретены до 22 апреля 2018 года.

Отметим, скидки распространяются и на некоторые авиарейсы из/в украинские аэропорты. Например, билеты на самолет из Львова в Дюссельдорф на 31 октября обойдутся в 25,29 евро (31,61 евро без скидки), а из Киева в Познань – в 23,65 евро вместо 29,57 евро на 30 октября.

Ну а самые дешевые билеты на самолеты Ryanair из Украины можно купить без скидки по 9,99 евро.

Как сообщаел УНИАН. Туризм, Ryanair начнет летать из Киева в Берлин уже с сентября 2018 года. Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличилось до 11, еще 5 маршрутов будут из Львова. Большинство из них запускаются с конца октября – начала ноября 2018 года.

К слову, на рейсы из Киева в Берлин также распространяется действие акции от Ryanair. Например, билет на 5 сентября обойдется в 36,71 евро вместо 40,79 евро.