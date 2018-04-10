Ryanair запустил масштабные скидки на авиарейсы до 30 ноября

11:49, 10 апреля 2018
Новости туризма
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Затронет акция от Ryanair и авиарейсы из/в Украину / Фото REUTERS

Как сообщается на сайте авиакомпании, под акцию попадают 250 тысяч билетов на авиарейсы до 30 ноября 2018 года, которые должны быть приобретены до 22 апреля 2018 года.

Скидки от Ryanair / Скриншот

Отметим, скидки распространяются и на некоторые авиарейсы из/в украинские аэропорты. Например, билеты на самолет из Львова в Дюссельдорф на 31 октября обойдутся в 25,29 евро (31,61 евро без скидки), а из Киева в Познань – в 23,65 евро вместо 29,57 евро на 30 октября.

Билеты на рейс Львов - Дюссельдорф / Скриншот
Билеты на рейс Киев - Познань / Скриншот

Ну а самые дешевые билеты на самолеты Ryanair из Украины можно купить без скидки по 9,99 евро.

Билеты на рейс Киев - Гданьск / Скриншот

Как сообщаел УНИАН. Туризм, Ryanair начнет летать из Киева в Берлин уже с сентября 2018 года. Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличилось до 11, еще 5 маршрутов будут из Львова. Большинство из них запускаются с конца октября – начала ноября 2018 года.

К слову, на рейсы из Киева в Берлин также распространяется действие акции от Ryanair. Например, билет на 5 сентября обойдется в 36,71 евро вместо 40,79 евро.

Билеты на рейс Киев - Берлин / Скриншот

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Теги: #Европа#Украина#авиарейс#Ryanair#авиабилеты#путешествия#скидки