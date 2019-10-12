В Украине как в Европе: три «западные» идеи для осеннего уик-энда

В силу исторических реалий, западная часть Украины в свое время переняла немало моментов в плане архитектуры и культуры у европейских государств – Польши, Венгрии, Австрии, Германии и других. И хотя потом был долгий период «советизации», даже сейчас в этих частях независимой Украины можно прочувствовать отголоски старой Европы.

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Конечно, можно долго сетовать на состояние инфраструктуры, запущенность исторических зданий, особенности менталитета и другие моменты «не как в цивилизованной Европе». И в какой-то мере вы будете правы. Но если выключить «режим сноба» и просто расслабиться, то и у нас на родине есть немало милых и уютных городков, где можно отдохнуть пару деньков не хуже, чем в той самой Европе – в окружении европейской архитектуры, но гораздо дешевле. Главное, чтобы настрой был.

Разумеется, одними из самых популярных среди украинцев и зарубежных туристов являются города вроде Львова, Ужгорода или Каменца-Подольского, о каждом из которых мы уже писали ранее. Теперь же пришла очередь других городов Западной Украины – Черновцы (Черновицкая область), Дрогобыч (Львовская область) и Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область).

В принципе, вам вполне хватит одного дня, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями в этих городах. Но если вы хотите более неспешный отдых с комфортной ночевкой в отеле, то лучше захватить уик-энд. Тем более, что проживание в таких городах сравнительно недорогое.

Конечно, стоит себя заранее подготовить, что вечером вас вряд ли ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Но зато вы сможете много гулять, рассматривать архитектуру, периодически забегая в уютные кафешки выпить чего-то горяченького (ну или горячительного).

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Мы не будем углубляться в подробное описание достопримечательностей каждого города, информации об этом полно в Интернете, а лишь направим вас, позволив самим сформировать свое впечатление о городе.

Остановимся лишь на одном очень важном моменте: не стоит наивно полагать, что вы выйдете из утреннего поезда и сразу найдете, где поесть или выпить кофе. В каждом из вышеперечисленных городов есть пара-тройка приличных заведений, которые открываются в 7-8 утра, но информацию о них лучше искать заранее в Интернете, чтобы сразу знать, куда идти.

Черновцы (Черновицкая область)

Столица Буковины – город Черновцы – является одним из самых популярных направлений на уик-энд в Украине. Добраться сюда довольно легко, а сам город невероятно красивый, уютный и что немаловажно – ухоженный.

Разумеется, главной туристической изюминкой этого города считается Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, причем в любое время года. Мне посчастливилось побывать здесь и летом, и зимой – в любое время он выглядел просто волшебно.

Шутки ли, в 2011 году центральный корпус университета был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Основной комплекс зданий был возведен в 1920-1922 годах и состоит из трех учебных корпусов и действующей церкви Трех Святителей, именно сюда и направляются туристы.

Не менее интересным является небольшой дендрологический парк за главным корпусом университета. В теплое время года его обычно «оккупируют» молодожены ради красивых фотосессий. А вот зимой, когда там не так много людей, можно свободно прогуляться и побыть наедине со своими мыслями, главное успеть «проскочить» между экскурсионными группами.

Кстати, об экскурсиях в Черновицкий университет. На территорию обычно свободно пропускают только сотрудников и студентов университета, тщательно проверяя пропуска. Все остальные могут попасть туда на экскурсию ежедневно с 10 до 17 часов. Группы формируются по предварительной записи или непосредственно на месте. Продолжительность экскурсии – 45 минут. Стоит такая экскурсия для взрослых 35 грн. Экскурсии доступны на нескольких языках – подробнее можно прочитать по ссылке.

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Во время экскурсии есть возможность осмотреть Храм Трех Святителей, Мраморный, Голубой, Красный залы и дендропарк, послушать церковное пение, провести фото- и видео съемку. Посещать залы разрешается только в присутствии экскурсовода.

Кроме того, университетскую церковь и парк, без захода в сам университет, можно посетить без экскурсии, заплатив 20 грн за взрослый билет. Интересно, что оплата производится на входе исключительно через терминал банка. Цивилизация, что тут скажешь!

Однако Черновцы – это не только университет. На самом деле в городе много всего интересного – на два дня точно хватит. Центр культурно развлекательной жизни Черновцов – пешеходная улица Ольги Кобылянской, которая тянется от городской ратуши. Здесь вам и кафе, и магазинчики, и музеи, и уличные музыканты. А еще эта улица – безумно фотогенична. Порой кажется, что и правда гуляешь где-то по Европе.

Вообще, историческая часть Черновцов – это один сплошной памятник архитектуры, здесь более 600 исторических сооружений. Отправившись на прогулку по городу, вы то и дело будете наталкиваться на что-то интересное.

Помимо улицы Кобылянской обязательно стоит посетить Центральную и Театральную площади. Помимо того, что обе они окружены красивейшими зданиями, в центре площадей обустроены уютные «зеленые» зоны, где можно присесть отдохнуть.

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Еще одно уютное место Черновцов, которое обязательно стоит посетить – это Турецкая площадь, также известная как Площадь Пресвятой Марии и площадь Турецького колодца, где среди прочего туристов привлекает огромный кованый велосипед. Эту площадь особенно любит молодежь – кто-то приходит компанией пообщаться, кто-то катается на скейтах, кто-то назначает здесь свидание (место действительно очень романтичное).

А еще в Черновцах много культовых сооружений – очень разных и красивых. Это и неприлично розовый Кафедральный собор Святого Духа, и необычный Николаевский собор, который в народе прозвали «пьяной церковью» из-за его необычных «закрученных» куполов, и Армянская церковь Святых апостолов Петра и Павла в стиле готики и украинского барокко, и римско-католическая Базилика Воздвижения Всечестного Креста, считающаяся первой каменной постройкой города, и православная Церковь святой Параскевы Сербской в псевдороманском стиле, и другие.

Ну а лично мне больше всего в Черновцах нравится Иезуитский костел, также известный как Церковь Святейшего Сердца Иисуса, построенный в стиле неоготики. Правда, увы, в последние годы он закрыт на реконструкцию, так как до этого был сильно запущен и начал разрушаться.

Любителей более необычных прогулок может заинтересовать прогулка на местные кладбища – еврейское и русское, расположенные практически друг напротив друга. С архитектурной точки зрения они действительно заслуживают внимания.

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К слову, если вы приехали в Черновцы больше, чем на один день – можно потратить полдня на посещение Хотинской крепости, отнесенной к Семи чудесам Украины. Построенная в течение XIII-XVIII веков крепость довольно неплохо сохранилась до наших времен и ее обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Расположена она в городке Хотин Черновицкой области, примерно в 65 километрах от Черновцов. Туда довольно легко доехать на маршрутке от Черновцов – дорога займет чуть больше часа и обойдется примерно в 60 гривень. Подробнее о хотинской крепости можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм.

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Напоследок еще пару слов о еде. В Черновцах, как и во многих городах Западной Украины, нет сетевых круглосуточных кафе, да и те, которые открываются рано утром – тоже попробуй найди. Однако туристов с киевского поезда спасает кафе-ресторан «Панська гуральня» на улице Кобылянской. И пусть вас не отпугивает роскошный интерьер и ресторанный церемониал – цены здесь вполне доступные, плотный завтрак из основного блюда и кофе с десертом можно уложить в 200 гривень.

Ну а после 11 утра в городе открываются другие заведения, причем на любой вкус – от простых студенческих пиццерий до авторских заведений. Нам, например, особенно приглянулась ресторация Rita Steinberg, где подают еврейскую кухню. Меню здесь действительно очень интересное – много необычных блюд, да и дизайн очень красивый. Цены средние – плотный обед с напитком обойдется в 150-300 гривень.

И еще один момент: в Черновцах довольно много туристов, да и местные дома не сидят. Потому о столиках лучше позаботиться заранее, особенно на вечер, в выходные или если в заведении запланирован какой-то концерт. Да, в Черновцах очень много заведений и вы наверняка найдете, где можно присесть. Но если вас интересует что-то конкретное – лучше бронировать заранее.

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Как доехать. Из Киева в Черновцы ходит два ночных поезда – один с выездом в 20:05 и прибытием на место в 7:57 (стоимость билетов от 225 гривень в плацкарте), второй – с выездом в 22:22 и прибытием в 10:27 (стоимость билетов от 616 гривен, доступны только купе).

Где остановиться. В Черновцах доступны около 80 вариантов размещения для туристов. Самые дешевые – койко-места в общих номерах хостелов за 130 гривень. За двухместный номер эконом-класса в Черновцах просят от 380 гривень. В принципе, во всех городах из нашего списка ценовая политика приблизительно на одном уровне.

Дрогобыч (Львовская область)

Дрогобыч с населением почти 80 тысяч человек является вторым по размеру и значению городом Львовской области. Визуально он во многом похож на своего «старшего брата», только масштабы поменьше. А потому Дрогобыч вполне может составить конкуренцию переполненному туристами шумному Львову, да и цены здесь пониже будут.

Дрогобыч напоминает типичный европейский городок с цветными домиками, красными крышами, центральной площадью с ратушей и красивыми церквями, разбросанными вдоль уютных улочек.

Чего только стоит Дрогобычская ратуша в стиле классицизма с элементами эклектики. История ее началась еще в середине 15 века, когда город получил магдебургское право. В течение веков ее неоднократно перестраивали, а нынешние свои очертания она получила в начале 20 века.

В 2018 году в помещении ратуши Дрогобыча открылся туристический инфо-центр, где можно заказать экскурсию по историческому зданию. По ходу дела вам покажут все самые интересные уголки ратуши и расскажут местные истории-легенды, а также заведут на часовую башню, высота которой составляет 45 метров. Виды отсюда открываются просто потрясающие!

А еще по пути на смотровую площадку башни можно увидеть уникальные часы со сложнейшим механизмом, циферблаты которых выходят на четыре стороны света.

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В Дрогобыче очень много культовых сооружений различных конфессий, всего около 30. Это и деревянная Церковь Святого Юра, в которой сохранился иконостас и росписи середины 17 века, нынче она является частью краеведческого музея «Дрогобыччина». И готический Костел святого Варфоломея с колокольней в самом центре города 14 века. И один из главных храмов города – Кафедральный собор Прясвятой Троицы УГКЦ 17 века недалеко от ратуши. И красивая Церковь Успения Пресвятой Богородицы с нижним храмом святого Андрея Первозванного УАПЦ с уютным сквериком перед входом. И монастырь святых апостолов Петра и Павла, представляющий собой целый комплекс религиозных сооружений.

Кроме того, в центре Дрогобыча находится довольно интересное здание Хоральной синагоги. Совсем недавно его отреставрировали, покрасив в необычный салатовый цвет, однако как религиозное учреждение она сейчас не действует.

И немного о других исторических памятках Дрогобыча, на которые обязательно стоит взглянуть: Вилла Бьянки, ныне местная художественная галерея, здание института физики и математики Дрогобычского педуниверситета рядом с Церковью Петра и Павла, а также здание нынешней школы №3.

Своеобразным центром туристической жизни в Дрогобыче является улица Ивана Мазепы рядом с ратушей, где находится больше всего здешних кафешек и старинных домиков.

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Также в Дрогобыче находится одна из древнейших солеварен Европы, основанная еще в 1250 году. Именно солеварение долгое время было основным промыслом горожан – даже на гербе Дрогобыча изображены стопки соли. Само по себе нынешнее здание солеварни мало чем интересно, однако можно заказать познавательную экскурсию.

К слову, Дрогобыч находится всего в 11 километрах от одного из крупнейших оздоровительных курортов Украины – города Трускавец. Так что вы можете поехать сразу в недельный отпуск, чтоб совместить приятное с полезным. Подробнее об отдыхе в Трускавце читайте в предыдущем материале УНИАН.Туризм.

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Как доехать. Самый простой вариант добраться до Дрогобыча – на поезде №49/50 «Киев – Трускавец». Выезжает он из Киева около 20:00, а в Дрогобыч прибывает около 7:30 утра. Обратный поезд – по такому же графику. Потому запросто можно ехать в Дрогобыч в пятницу после работы, а приезжать – в понедельник утром. Стоимость билетов в один конец – от 217 гривень (плацкарт).

Где остановиться. В самом Дрогобыче мало вариантов размещения, однако цены вполне доступные – от 160 гривень с человека за ночь в общем номере и около 600 гривень за хороший двухместный номер. Также можно остановиться в соседнем городе-курорте Трускавце, где варианты размещения доступны на любой вкус и бюджет, еще и подлечиться можно. Маршрутки Трускавец-Дрогобыч ходят регулярно, стоимость проезда – около 18 гривень в одну сторону.

Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область)

Главный город одноименной Ивано-Франковской области, являющейся одним из самых популярных направлений для отдыха в Украине, часто отходит на второй план. Ведь в первую очередь туристов здесь интересуют горы, о которых подробнее можно почитать в предыдущем материале УНИАН.Туризм. А зря.

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Ивано-Франковск, в прошлом Станиславов, – город сравнительно молодой, основанный лишь в 1662 году, а потому и архитектура здесь не такая древняя. Тем не менее, город «берет» туриста другим – атмосферой и бюджетностью.

Ивано-Франковск – это тот случай, когда по городу действительно приятно гулять, несмотря на то, что типичной западной архитектуры здесь не так много. Этот город довольно контрастный - здесь есть и идеально отреставрированные дома, и запущенные случаи. С другой стороны, это современный город, в который пару лет назад даже наблюдалась волна миграции молодежи из Киева и других крупных городов.

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Разумеется, первым делом туристы идут к местной ратуше, непохожую ни на одну другую ратушу в Украине. Современное здание ратуши, четвертое по счету на этом месте, построили в 30-х годах 20 века согласна тогдашней моде – в стиле конструктивизма с элементами арт-деко. Выглядит она и правда довольно необычно – здесь на смену изящным формам пришли геометрические контуры.

К слову, с террасы ресторана на вершине торгового центра Легенда-Центр на площади рынок открывается отличный вид на саму ратушу и центр Ивано-Франковска. Ради этого вида сюда стоит заглянуть хотя бы на чашечку кофе или коктейль, если вы не настроены на полноценный ужин. Тем более, что цены здесь вполне доступные (однако популярность заведения в любом случае стоит учитывать).

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К слову, о ценах в заведениях Ивано-Франковска. О них, пожалуй, ходят легенды по всей Украине – за сравнительно невысокие цены здесь можно очень плотно и вкусно покушать. Самым популярным в этом плане считается пивной клуб / бистро «Десятка». Порции здесь просто огромные. Правда, в топ-сезон может случиться так, что придется подождать, пока освободится место.

Среди других интересных заведений Ивано-Франковска – ресторан «ШпиндеL», больше похожий на настоящий музей. В интерьере здесь повсюду старинные часы, раритетная посуда, антиквариат. Цены могут показаться чуть выше, чем по городу, но, если верить отзывам, они себя полностью оправдывают.

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Еще одним популярным в городе заведением является кафе «Урбан Спейс 100», похожее на столичные просторные заведения, где можно не только поесть, но и поработать за ноутбуком. Его преимуществом является то, что открывается оно в 6 утра, а потому сюда можно заскочить сразу после поезда на кофе и завтрак.

Ну а за гофрами стоит направиться в кафе «Мануфактура» - они здесь очень вкусные и очень разнообразные: и сладкие, и соленые, и экзотические.

И еще пару слов о том, что посмотреть в Ивано-Франковске, а о мы все о еде да о еде. Обязательно прогуляйтесь по так называемой «стометровке» - главной пешеходной зоне города, где бурлит жизнь в любое время года. Это часть улицы Независимости, где расположено множество кафешек, книжных лавок, сувенирных магазинчиков и так далее. Здесь же собираются уличные музыканты и шумные компании горожан и туристов. Еще одна особенность «сотки» - кованные скульптуры, которые появляются здесь по итогам ежегодного фестиваля кузнецов.

Если же вы хотите хорошенько прогуляться на свежем воздухе – стоит отправиться в городской парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, расположенный на одной из старейших улиц города. Или же отправиться на Станиславское озеро, куда как магнитом тянет влюбленных – на «Остров любви».

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А если вам захочется согреться, но чтоб не просто по кафешкам бегать – можно заглянуть в галерею «Бастион», являющуюся своеобразным центром современной культурной жизни в Ивано-Франковске. Здесь регулярно организовываются новые выставки, а также устраиваются презентации и фестивали. Фотография, живопись, скульптура, графика – искусство на любой вкус. И все это в стенах бывшего оборонного бастиона.

Тех же, кого интересует более традиционное искусство, может заинтересовать Музей искусств Прикарпатья, где собраны работы как галицких, так и западных живописцев 18-20 веков. Интересным является также тот факт, что расположен музей в самом старом архитектурном сооружении города - Костеле непорочного зачатья Девы Марии, возведенном в стиле ренессанс в 17 веке.

Как доехать. Ивано-Франковск является достаточно крупным железнодорожным узлом, через который проходит множество поездов – как из Киева, так и по другим направлениям. Ехать от столицы до Франковска около 10 часов, стоимость билетов в одну сторону – от 170 гривень (плацкарт).

Где остановиться. На популярных сайтах по бронированию жилья в Ивано-Франковске доступно порядка сотни вариантов размещения. Самые дешевые номера в общих номерах хостелов – от 130 гривень, простенький одноместный номер можно найти за 300 гривень. Хороший двухместный номер обойдется в сумму от 500 гривень.

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Не существует идеального путеводителя по городу. Более того, горазда ценнее впечатления, полученные от собственных туристических открытий. И, поверьте, Украине также есть еще чем вас удивить.

Марина Григоренко