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Чешский перевозчик запустит ночной поезд из Украины в Прагу

17:28, 22 августа 2019
Новости туризма
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Ночной поезд будет отправляться один раз в день в обоих направлениях / фото: Ольга Броскова

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на чешское издание Zdopravy.

Отмечается, что компания подала заявку в Отдел доступа к транспортной инфраструктуре.

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Расстояние между станциями -754 км. Ночной поезд будет отправляться один раз в день в обоих направлениях.

Поезд сформируют из 8-12 спальных вагонов вместимостью 400-600 мест. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать на украинскую пограничную станцию ​​Мостиска-2 в 9:30.

В обратном направлении поезд будет отправляться вечером и прибывать в Прагу в 6:10 (разница определяется временным поясом).

На территории Чехии остановки планируются в Пардубицах, Забржеге, Оломоуце, Кордоне-на-Мораве и Остраве, а также в Кракове и Жешуве.

Компания планирует также предложить автобусные перевозки от станции Мостиска-2 во Львов и в другие регионы Украины.

"Сейчас RegioJet предлагает ежедневное сообщение с Ужгородом и Мукачево - в сочетании с железнодорожным сообщением Прага-Кошице и гарантированным соединением поезда Кошице - Ужгород - Мукачево. RegioJet перевозит около 30 000 пассажиров в год по этому маршруту", - заявили в компании.

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Теги: #Украина#Чехия