«Укрзализныця» в следующем году запустит поезд Киев-Берлин
12:03, 12 августа 2019Новости туризма
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При этом Кравцов отметил, что в прошлом году «Укрзализныця» перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.
Иллюстрация REUTERS
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» намерена в следующем году запустить поезд по маршруту Киев-Берлин.
Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.
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«Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что запустим его в следующем году», - сказал он.
При этом Кравцов отметил, что всего в прошлом году «Укрзализныця» перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.
«Есть спрос со стороны пассажиров, поэтому будем и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 9 июня запустила поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее.
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