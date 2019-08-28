Полет нормальный: Украина - вторая в Восточной Европе по количеству авиапассажиров

Ситуация в сегменте пассажирских авиаперевозок в Восточной Европе в целом существенно зависит от Украины.

В первом полугодии 2019 года по количеству перевезенных авиапассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы.

Об этом передает НВ Бизнес со ссылкой на исследование pasazer.com.

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В данном рейтинге из 10 стран Украина впервые обогнала Румынию, но существенно отстает от Польши.

За 6 месяцев 2019 года через польские аэропорты прошли 22,3 млн пассажиров (+8% год к году). Украинские аэропорты обслужили 10,7 млн человек (+20%), румынские - 10,5 млн человек (+8%). На 4-м и 5-м местах Чехия и Венгрия с показателями 8,1 млн человек (+5%) и 7,6 млн человек (+9%) соответственно.

Отмечается, что практически все аэропорты Украины в 2019 году нарастили пассажиропоток.

Прежде всего речь идет об аэропорте «Борисполь», занявшем 6 место среди крупнейших аэропортов Восточной Европы. В 1 полугодии он обслужил 6,7 млн пассажиров (+20%).

Второй по величине аэропорт Украины - МА «Киев» им. Сикорского (Жуляны). Здесь на данный момент обслужили 1,33 млн человек (+16%).

Третий аэропорт страны - ГП «МА «Львов» им. Д. Галицкого». До конца июня через него прошло почти 950 тыс. пассажиров (+45%). К тому же, львовский аэропорт обогнал Познань и Братиславу.

По мнению исследователей, ситуация в сегменте пассажирских авиаперевозок в Восточной Европе в целом будет сильно зависеть от Украины. Если страна будет экономически и политически стабильной, то с учетом ее потенциала - особенно количества населения - рынок будет расти быстрыми темпами.