Венгрия запустила поезд из Будапешта в Мукачево (фото, видео)

Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште – 20,9 евро.

В воскресенье, 9 декабря, Венгерская железная дорога официально запустила регулярное сообщение Будапешт-Мукачево.

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Об этом сообщает mukachevo.net.

Как отмечается, первый рейс поезда стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште – 20,9 евро.

"Поезд называется «Латорица». Именно такое название имеет одна из крупнейших рек Закарпатья, протекающая через Мукачево. Примечательно, что на навигации название «Мукачево» транслитерируется как Mukacheve, то есть на украинский манер, хотя часто в Венгрии на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács. Это название дублируется только на табло вокзала", - пишет издание.

Как отметил руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, это будет ежедневный прямой безпересадковий маршрут, время в пути - около 6 часов.

“Подвижной состав, который будет курсировать евроколией, принадлежит Венгерской железной дороги. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали колею, средства сигнализации и связи”, - написал Кравцов.

Глава «Укрзализныци» добавил, что ведомство имеет большие планы на Мукачево.

"Там имеем развитую сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок. Сейчас ведем переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута до Праги", - отметил он.