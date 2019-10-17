Авиабилеты в Германию со следующего года могут подорожать

К росту стоимости билетов может привести увеличение налога на авиабилеты.

Правительство Германии предложило увеличить налог на авиабилеты на внутренние и европейские рейсы на 77% - с нынешних 7,38 евро до 13,03 евро с каждого пассажира.

Об этом сообщает avianews.com.

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Налог на средние дистанции длиной в 6 000 км предлагается поднять на 43% - с 23,05 евро до 33,01 евро. Сбор с пассажиров дальнемагистральных рейсов должен вырасти также на 43% - с 41,49 евро до 59,43 евро.

Новые ставки налога, в случае их утверждения Бунтестагом, начнут действовать с 1 апреля 2020 года. По прогнозам правительства, они принесут дополнительно только в 2020 году 470 млн евро, а в пересчете на 12 месяцев дополнительные доходы составят 785 млн евро.

Увеличение налога объясняется защитой экологии и желанием сократить выбросы углекислого газа. Для того, чтобы простимулировать пассажиров использовать наземный транспорт, одновременно с увеличением налога на авиабилеты правительство предложило снизить ставку НДС на билеты на поезда дальнего следования с 19% до 7%.

Впервые налог стал взиматься с пассажиров, чьи рейсы выполнялись с 1 января 2011 года через аэропорты Германии. От уплаты сбора освобождены пассажиры до 2 лет, а также пассажиры, следующие транзитом через аэропорты Германии.

После повышения налога его ставка фактически в более чем 2,5 раза превысит цену дешевых билетов по 5 евро крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы Ryanair.