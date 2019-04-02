Пассажиры поезда Киев-Варшава будут проходить пограничный контроль в столице

Отмечается, что в связи с указанными изменениями по проведению пограничного и таможенного контроля в поезде № 67/68 Киев - Варшава частично изменяется график курсирования этого поезда.

Поезд Киев - Варшава с 5 апреля будет проходить пограничный и таможенный контроль на станции Киев-Пассажирский вместо станции Ягодин, сообщил информационный портал «Укрзализныци» - «Магистраль».

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«Пассажиры должны занять свои места в поезде не позднее чем за 25 минут до его отправления со станции Киев-Пассажирский. Для улучшения обслуживания пассажиров с 5 апреля прохождение пограничного и таможенного контроля в поезде № 67/68 Киев - Варшава переносится со станции Ягодин на станцию Киев-Пассажирский в оба направления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с указанными изменениями по проведению пограничного и таможенного контроля в поезде № 67/68 Киев - Варшава частично изменяется график курсирования этого поезда.

Также отмечается, что пограничный контроль будет осуществляться непосредственно в вагонах, на это предусмотрено технологическое время - 25 минут - до отправления поезда.

Как сообщал УНИАН, поезд Киев - Варшава был запущен в 2017 году.