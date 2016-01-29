В центре Тернополя отсняли патриотическое видео к годовщине боя под Крутами

Об этом сообщает 0352.ua.

«В общественной среде города родилась идея отснять ролик, который будет влиять на патриотическое воспитание молодежи. Мероприятие посвящено историческим событиям. Мы не делаем реконструкцию боя под Крутами, не осуществляем воспроизведения аутентичных событий, а проводим параллель – как молодежь сегодня могла бы собираться при необходимости на защиту суверенитета Украины», – рассказал руководитель Молодежного националистического конгресса в Тернополе Василий Дубовой.

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На Театральной площади съемки длились около часа. После этого колонна участников проекта отправилась к железнодорожному вокзалу.