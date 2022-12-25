Среди новинок будут новые смартфоны, смарт-часы, наушники и еще несколько устройств.

Еще и месяца не прошло с последней глобальной презентации Xiaomi, а китайская компания уже готовит следующую. Причем состоится она уже совсем скоро – во вторник, 27 декабря.

Известно, что помимо смартфонов серии K60 компания представит Note 12 Pro Extreme ​​Edition и еще несколько гаджетов, среди которых смарт-часы и фитнес-браслет.

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Что касается K60, то в серию войдут три модели: Redmi K60E, K60 и K60 Pro на процессорах MediaTek Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 8 Gen 2 соответственно. Они получат 2K-экраны с частотой 120 Гц и до 16+512 ГБ памяти, а Pro-версии достанется еще и зарядка мощностью 120 Вт.

Следующей новинкой станет Redmi Note 12 Pro Speed Edition на чипе Snapdragon 778G+ и тоже с экраном 120 Гц. Основная камера – 108 Мп. Также аппарат сразу получит новую прошивку MIUI 14.

Ну а завершится мероприятие аксессуарами – представят часы Redmi Watch 3, фитнес-браслет Redmi Band 2 и наушники Redmi Buds 4 Lite. Дизайн этих продуктов компания показала на постере.

Большая презентация Xiaomi 11 декабря: новые смартфоны, часы и мини-ПК

Напомним, 11 декабря Xiaomi провела глобальную презентацию, на которой анонсировала много новых устройств, включая линейку смартфонов Xiaomi 13, смарт-часы Watch S2, компьютер Mini и колонку Sound Pro.

Одним из самых интересных анонсов стал Xiaomi Mini – это бюджетная альтернатива Mac mini от Apple. При этом он компактнее "яблочного" аналога и будет продаваться, в том числе в версии без ОЗУ и SSD, чтобы вы могли установить её самостоятельно.

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