Все новинки уже доступны для покупки в Китае, позже они доберутся до Европы.

На глобальной презентации 11 декабря вместе со смартфонами Xiaomi 13 и мини-ПК Xiaomi Host, китайский техногигант пополнил свой ассортимент продуктов новым наушниками, часами и "умной" колонкой.

Смарт-часы Xiaomi Watch S2 с функцией измерения состава тела

Новинка доступна в двух размерах: 42 и 46 мм. В первом случае часы оснащены экраном диаметром 1,34-дюймовым экраном, во втором диаметр составляет 1,47 дюйма. В обоих случаях используется панель AMOLED с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 600 нит.

Из умных функций здесь есть датчик частоты сердечных сокращений и SpO2, а также функция измерения состава тела (процент жира, масса скелетных мышц и другое). Кроме того, есть тут и датчик температуры кожи, что пока большая редкость.

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Само собой, часы умеют отслеживать различную спортивную активность, оснащены трекером сна и стресса, есть также защита от воды 5 АТМ (50 м). В наличии есть более 100 спортивных режимов на все случаи жизни.

Watch 2S уже поступили в продажу в Китае. За 42-мм версию Xiaomi просит от 1000 юаней (примерно 5000 грн.). Большая же версия обойдется покупателям в 1100 юаней (примерно 6000 грн).

Наушники Buds 4 с активным шумодавом и поддержкой Hi-Res

Внешне наушники напоминают "яблочные" AirPods 3 – это вкладыши (без амбушюров). В каждом наушнике размещено по два динамика и батареи по 30 мАч. В чехле установлен аккумулятор емкостью 480 мА·ч. Этого хватит на 6 часов воспроизведения, а с учетом аккумулятора футляра она достигает 30 часов.

Из других особенностей: система активного шумоподавления, режим "прозрачности", а также сертификация Hi-Res. Есть три встроенных микрофона, которые используются, в том числе, для работы ANC и передачи звука во время звонков. Вместе с тем гарнитуру можно подключить сразу к двум устройствам.

Продажи уже начались в Китае за 699 юаней (~3700 грн).

Умная колонка Sound Pro

Особенностью гаджета является то, что его верхняя часть выполнена из прозрачного материала и оснащена подсветкой, работающей в такт музыке. Проще говоря, это светомузыка.

Xiaomi говорит о высоком качестве звука, при этом поддерживаются лишь кодеки SBC и AAC. Устройство содержит семь динамиков, в том числе трехсекционный пассивный излучатель, а также сабвуфер.

Также можно выделить 360-градусное звучание (звук направляется во все стороны), технологию Sound Pro 2.0, ответственную за автонастройку качества звука, а также алгоритм Nightingale, который настраивает звук таким образом, чтобы он максимально соответствовал звучанию инструментов при записи.

Колонка доступна только в черном цвете за 999 юаней (~5000 грн).

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