Можно купить версию с ОЗУ и SSD или без них.

На декабрьской презентации Xiaomi, помимо новой серии флагманских смартфонов, был представлен мини-ПК под названием Mini Host. Это устройство в стиле Mac mini или Intel Nuc, слухи о котором появились еще до презентации.

Он примечателен своим размером даже в сегменте таких устройств: габариты новинки – 112×112×38 мм, масса – около 470 г.

В эту коробочку уместили процессор Intel Core i5-1240P и встроенную графику Intel Iris Xe. Оперативной памяти здесь 16 ГБ (DDR4). SSD-хранилище – на 512 ГБ (PCIe4). При этом пользователь может сэкономить и приобрести версию без памяти и накопителя, а другие комплектующие докупить на свое усмотрение.

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Xiaomi не поскупилась на порты: есть USB 3.2 и USB 2.0, пара HDMI, два Thunderbolt 4, порт для сетевого кабеля 2,5G и аудиоразъем 3,5 мм. Для беспроводного подключения – Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Предустановленной операционной системой выступает Windows 11 Home.

В Китае новинка оценена в 2799 юаней (~14 700 грн) за версию без ОЗУ и SSD и 3699 юаней (~19 500) за полный комплект. В продажу поступит до конца месяца.

Напомним, в конце октября компания Xiaomi представила сверхтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13. Это самый тонкий ноутбук в ассортименте производителя и один из самых тонких на рынке в принципе – толщина алюминиевого корпуса составляет всего 12 мм,

Также на рынке появился "умный" шарф от Xiaomi с подогревом. Питается шарф от пауэрбанка и умеет нагреваться за несколько секунд до одной из заданных температур – 38°, 45° и 50° по Цельсию.

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