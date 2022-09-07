Внутри стоит процессор Ryzen 7 6800H с 16 ГБ оперативной памяти.

Компания Xiaomi выпустила новинку для геймеров – ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition. Как сообщается, это первый игровой ноутбук суббренда Redmi Pro-серии.

Новинка получила 16-дюймовую IPS-матрицу с 2.5K-разрешением и поддержкой частоты обновления 240 Гц. Яркость – 500 нит.

Внутри стоит процессор Ryzen 7 6800H в сочетании с видеокартой RTX 3060, 16 ГБ "оперативки" DDR5-4800 и накопителем PCIe 4.0 на 512 ГБ. За охлаждение устройства отвечают 4 тепловые трубки и два вентилятора по 12 В.

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Вес ноутбука составляет 2.66 кг, толщина – 28.45 мм. Питается все это от батареи на 80 Втч, а в комплекте идет адаптер питания на 330 Вт. Что касается интерфейсов, в наличии USB-C с Power Delivery (100 Вт), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, Ethernet, SD-ридер и разъем для наушников 3,5 мм.

В рамках предзаказа устройство продают за 7599 юаней (~39 999 грн). Пока только в Китае, но вскоре он должен появиться и на международном рынке.

Напомним, ранее обозреватели The Verge составили топ лучших игровых ноутбуков 2022 года. Такие устройства тянут самые требовательные игры, а также отлично подходят для повседневного использования.

Лучшим игровым ноутбуком 2022 года назвали Asus ROG Zephyrus G15. За ним идет Asus ROG Zephyrus G14 и Razer Blade Pro 17.

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