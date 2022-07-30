Рюкзак изготовлен из водостойких материалов и у него полно карманов для аксессуаров.

Компания Xiaomi представила на рынке интересный продукт Korin Zero, оснащенный встроенной системой охлаждения. С таким и спина потеть не будет, и ноутбук не перегреется.

В заднюю часть рюкзака интегрирован кулер, который вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту и питается от аккумулятора.

Рюкзак изготовлен из водостойких материалов и у него полно карманов разного размера для смартфона, клавиатуры и других аксессуаров (даже есть кармашек для зонта), а также USB для зарядки смартфона в дороге.

Заказать новинку можно на маркетплейсе Xiaomi YouPin по цене 499 юаней (около 2700 грн), но вскоре она должна появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее Xiaomi представила на рынке смартфонов свое новое детище Qin F22 Pro, который сам производитель окрестил "королем кнопочных телефонов".

Еще раньше компания выпустила доступный монитор для работы чуть дешевле $75 – с разрешением FullHD, яркостью 300 нит и частотой обновления 75 Гц.

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