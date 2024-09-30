Xiaomi представляет флагманскую серию Xiaomi 14T: мощные смартфоны с выдающимися камерами и AI-функциями

Компания Xiaomi представила новую флагманскую серию смартфонов Xiaomi 14T, в которую вошли две модели — Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T. Новинки уже доступны для заказа в интернет-магазине Алло с выгодой до старта продаж до 7 октября.

Основные возможности и отличия моделей

Смартфоны Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T оснащены большим 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Дисплей обеспечивает превосходную цветопередачу благодаря поддержке 12-битной глубины и охвата пространства DCI-P3. Корпуса обладают защитой от пыли и воды по стандарту IP68.

Обе модели получили камеры, разработанные в сотрудничестве с легендарным производителем оптики и фотокамер Leica. Xiaomi 14T Pro оснащен тройной системой камер, которая состоит из:

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основного модуля на базе 50 Мп датчика Light Fusion 900 с апертурой ƒ/1.6;

ультраширокоугольной камеры на 12 Мп с фокусным расстоянием 15 мм;

телефотокамеры на 50 Мп с апертурой ƒ/2.0.

Камера охватывает фокусные расстояния от 15 мм до 120 мм и обеспечивает высочайшее качество фото и видео при любых условиях съемки. Смартфон также поддерживает запись 8K-видео.

Xiaomi 14T получил универсальную тройную камеру с сенсором IMX906 от Sony в основном модуле, 12 Мп ультраширокоугольным датчиком и 50 Мп телефото.

В обоих смартфонах — фронтальные камеры с разрешением 32 Мп и апертурой ƒ/2.0 позволяют делать отличные селфи.

AI-возможности и высокая производительность

Новые смартфоны Xiaomi предлагают расширенные возможности AI (искусственного интеллекта) для работы с голосом, текстом, изображениями и видео. Предустановленный чат-бот Gemini помогает быстро найти ответы на различные вопросы. Функция "Обведи и найди" от Google, которая будет доступной с 6 октября, ускоряет поиск нужной информации на экране.

Xiaomi 14T Pro работает на мощном флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300+, а Xiaomi 14T получил производительный и энергоэффективный чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Оба смартфона оснащены аккумулятором на 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку:

Xiaomi 14T — гиперзарядку 67 Вт;

Xiaomi 14T Pro — проводную (120 Вт) и беспроводную (на 50 Вт) гиперзарядку.

Смартфоны Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T можно приобрести со скидками до 7 октября:

Xiaomi 14T Pro 12/512 ГБ — 29 999 ₴ вместо 32 999 ₴;

Xiaomi 14T Pro 12 ГБ/1 ТБ — 31 999 ₴ вместо 34 999 ₴;

Xiaomi 14T 12/256 ГБ — 19 999 ₴ вместо 21 999 ₴;

Xiaomi 14T 12/512 ГБ — 21 999 ₴ вместо 23 999 ₴.

На новинки распространяется официальная гарантия производителя сроком 24 месяца. Покупатели также могут воспользоваться видеоконсультациями, программой лояльности Алло Гроші, кредитованием и оплатой частями. Заказы с сайта Алло и из мобильного приложения доставляются бесплатно в магазины сети и пункты выдачи по всей Украине.