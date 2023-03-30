По словам источника, в премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов

Свежие инсайды указывают на существенные изменения в дизайне iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Так, премиальные смартфоны от Apple впервые получат настраиваемую кнопку как у умных часов Apple Watch Ultra.

Как сообщает MacRumors со ссылкой на свои источники, кнопка "Действие" заменит классический переключатель режимов звука, который присутствовал в каждой модели iPhone с 2007 года.

Отмечается, что новая настраиваемая кнопка даст быстрый доступ к различным функциям на выбор владельца смартфона, вместо привычного переключателя звуковых режимов.

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По словам источника, среди возможностей для "Действия" упоминаются запуск камеры, создание скриншота или видеозапись экрана, а также фонарик, распознавание музыки рядом со смартфоном и активация режима экономии энергии. Большинством этих функций уже можно управлять с помощью Back Tap – постукивания по задней панели, которая впервые появилась в iOS 14.

Слухи об изменении конструкции физических кнопок в линейке iPhone 15 ходят с прошлого года. На прошлой неделе в сети появились CAD-рендеры с демонстрацией единой качельки регулировки громкости и отдельной кнопки на месте переключателя.

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

Говоря об отличиях между обычными и Pro-моделями, известно, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, они лишатся физических кнопок. По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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