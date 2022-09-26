Вместо iPhone 15 Pro Max на рынок выйдет Ultra-версия и в ней наконец заменят устаревший Lightning на USB-C.

С момента запуска iPhone 14 прошло чуть меньше двух недель, а сеть уже активно полнится слухами о его преемнике. Обещают эксклюзивные функции и новый подход к наименованию.

Известный аналитик и редактор Bloomberg Марк Гурман заявил, что вместо iPhone 15 Pro Max в следующем году Apple выпустит iPhone 15 Ultra. И в нем наконец заменят фирменный Lightning на USB-C.

Ожидается, что наличие портов USB-C повлечет за собой улучшения в скорости зарядки и передачи данных – при этом остальные модели iPhone 15 якобы сохранят устаревший Lightning. Интересно, как Apple обыграет этот момент, учитывая, что ЕС с 2024 года одобрил единый стандарт зарядки для всех гаджетов, и "яблочная" компания не может игнорировать новые правила.

Видео дня

За годы существования смартфонов Apple названия Айфонов менялись не часто. Раньше, когда существенные изменения вносились каждые два года, промежуточные модели получали обозначение S, а с релизом iPhone 6 были представлены увеличенные версии с приставкой Plus.

В 2019 году Apple провела диверсификацию линейки смартфонов, начав выпускать базовые модели и более дорогие Pro и Pro Max. Теперь приставкой Ultra компания хочет еще сильнее выделить премиальность самого топового Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

iPhone 15: что еще известно

Другой аналитик Росс Янг недавно заявлял, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

При этом, несмотря на заимствование ключевой "фишки" продвинутых Pro и Pro Max 14, базовые модели iPhone 15 опять не получат 120-герцовые дисплеи. Из-за этого новомодная функция Always-On Display будет оставаться эксклюзивной для Pro-моделей.

Также еще до анонса iPhone 14 инсайдеры писали, что iPhone 15 получит камеру-перископ. Но она тоже, скорее всего, будет фишкой самого топового Айфона в линейке.

Вас также могут заинтересовать новости: