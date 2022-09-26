С момента запуска iPhone 14 прошло чуть меньше двух недель, а сеть уже активно полнится слухами о его преемнике. Обещают эксклюзивные функции и новый подход к наименованию.
Известный аналитик и редактор Bloomberg Марк Гурман заявил, что вместо iPhone 15 Pro Max в следующем году Apple выпустит iPhone 15 Ultra. И в нем наконец заменят фирменный Lightning на USB-C.
Ожидается, что наличие портов USB-C повлечет за собой улучшения в скорости зарядки и передачи данных – при этом остальные модели iPhone 15 якобы сохранят устаревший Lightning. Интересно, как Apple обыграет этот момент, учитывая, что ЕС с 2024 года одобрил единый стандарт зарядки для всех гаджетов, и "яблочная" компания не может игнорировать новые правила.
За годы существования смартфонов Apple названия Айфонов менялись не часто. Раньше, когда существенные изменения вносились каждые два года, промежуточные модели получали обозначение S, а с релизом iPhone 6 были представлены увеличенные версии с приставкой Plus.
В 2019 году Apple провела диверсификацию линейки смартфонов, начав выпускать базовые модели и более дорогие Pro и Pro Max. Теперь приставкой Ultra компания хочет еще сильнее выделить премиальность самого топового Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.
iPhone 15: что еще известно
Другой аналитик Росс Янг недавно заявлял, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.
При этом, несмотря на заимствование ключевой "фишки" продвинутых Pro и Pro Max 14, базовые модели iPhone 15 опять не получат 120-герцовые дисплеи. Из-за этого новомодная функция Always-On Display будет оставаться эксклюзивной для Pro-моделей.
Также еще до анонса iPhone 14 инсайдеры писали, что iPhone 15 получит камеру-перископ. Но она тоже, скорее всего, будет фишкой самого топового Айфона в линейке.