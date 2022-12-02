Презентация линейки iPhone 15 состоится осенью 2023 года.

Последние утечки информации относительно того, какой будет линейка iPhone в 2023 году, говорят о том, что Apple настроена радикально изменить дизайн своих смартфонов.

Представление о грядущем флагмане iPhone 15 Ultra продемонстрировал на качественных рендерах автор ресурса AppleInsider. На них видно новый дизайн с закругленными краями, портом USB-C и увеличенным Dynamic Island.

Видео дня

Ожидается, что классический квадратный дизайн в iPhone 15 заменят более округлые грани задней части, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro. Текущий дизайн iPhone с плоскими гранями дебютировал с выходом линейки iPhone 12 в 2020 году.

Если верить слухам, рамка таких айфонов будет выполнена из титана, но только в Ultra-версии, чтобы еще сильнее подчеркнуть премиальность самого топового айфона в линейке. Преимущество титана в том, что этот материал обеспечит смартфону большую прочность и в разы улучшит устойчивость к царапинам и вмятинам.

Также дизайнер на своих рендерах решил подкрепить слухи о перископном телеобъективе, которые "гуляют" в сети уже несколько лет. Такой объектив обеспечит айфонам возможность оптического приближения изображений без потери качества.

К слову, неделей ранее один из пользователей Reddit показал свое видение грядущей Ultra-версии iPhone 15 с титановым корпусом – оно тоже в целом совпадает с недавними утечками информации о будущих смартфонах яблочной компании.

iPhone 15: что еще известно

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре-октябре 2023 года. В линейке будет четыре модели, и, очевидно, разница между обычными и премиальными версиями станет еще существеннее.

Так, Pro-модели iPhone 15 получат более быстрый процессор A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум. Вдобавок они полностью лишатся физических кнопок.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Вас также могут заинтересовать новости: