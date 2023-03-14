Ранее была информация, что компания хочет ограничить работу сторонних кабелей со своими смартфонами.

Уже известно, что все будущие айфоны перейдут с Lightning на USB-C – этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов. По слухам, Apple работает над собственным вариантом USB-C, вследствие чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами.

Впрочем, по информации портала Gizchina, компании все таки не разрешат применить эту "уловку" в контексте ограничения скорости зарядки.

Текст нового законопроекта упоминает равномерную скорость зарядки при использовании любого подходящего зарядного устройства. В частности, он предусматривает обязательное использование не только порта Type-C, но и стандарта быстрой зарядки USB Power Delivery, если напряжение тока превышает 5 В, а сила – 3 А. Таким образом, "яблочной" компании фактически запретили ограничивать скорость зарядки, ссылаясь на сертификацию MFi.

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Впрочем, как отмечают журналисты, у Apple осталась небольшая лазейка, которая может заставит пользователей покупать MFi-кабели – в тексте закона нет запрета на ограничение функции передачи данных через универсальный разъем. Другими словами, Apple может разрешить резервное копирование или синхронизацию с помощью ПК только через сертифицированные кабели, чтобы повысить их продажи.

USB-C станет общим зарядным портом для всех гаджетов

С 28 декабря следующего года в странах Европейского союза будут продавать смартфоны, включая грядущие айфоны, исключительно с зарядным портом USB-C. Соответствующий закон в ЕС одобрили еще прошлы летом.

Помимо смартфонов закон ЕС затрагивает планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства. Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и отдельная спортивная техника.

Ожидается, что похожий стандарт будет введен и в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.

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