По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple.

Apple еще с 2017 года удерживает "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999 и уже как несколько лет не повышает стоимость своих смартфонов в США. Однако в этом году ситуация изменится.

Согласно информации аналитика GF Securities Джеффа Пу, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max окажутся самыми дорогими флагманами бренда. Все из-за того, что компании придется переложить на потребителей расходы за апгрейд.

В частности, версии iPhone с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, а также получат производительный чип A17, перископический объектив камеры, больше памяти и твердотельные кнопки регулировки звука.

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Журналисты Wccftech подтверждают, что будущие флагманы подорожают, и перечисляют те же причины. Плюс, помимо обновленной начинки это также может быть связано с высокой инфляцией во многих странах мира. По мнению авторов, стартовая модель iPhone 15 Pro обойдется покупателям в 1049 долларов вместо привычных 999.

При этом пока неясно, окажутся ли базовые модели – iPhone 15 и iPhone 15 Plus – дороже по сравнению с iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Уже точно известно, что они получат новомодный интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

Издание напоминает, что Apple держала ценники на премиальный айфон на уровне $999 с 2017 года, когда представила iPhone X. 1099 долларов привыкли платить за версию Pro Max – это стало нормой, когда купертиновцы выпустили iPhone XS Max.

Вероятно, нас ждем самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Если Apple на осенней презентации подтвердит эти цены на смартфоны линейки iPhone 15, то максимально продвинутый iPhone 15 Pro Max с 1 Тбайт памяти могут оценить в 1649 или 1700 долларов.

Все iPhone 15 получат USB-C, "титановый" айфон задержится

Презентация линейки iPhone 15 традиционной состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эта модель появиться только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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