В серии iPhone 15 Pro две кнопки для регулировки громкости сольются в одну.

Ранее в этом месяце источники сообщили, что c выпуском iPhone 15 Apple уберет из своих смартфонов фирменный переключатель звука, а ему на смену придет единая "качелька" регулировки громкости. Просочившиеся CAD-рендеры подтверждают эту информацию.

Во флагманских моделях iPhone 15 две кнопки для регулировки громкости сольются в одну. А переключатель для перевода в беззвучный режим станет обычной клавишей, сообщает 9To5Mac.

Ходят слухи, что эти кнопки станут сенсорными, которые будут имитировать ощущение нажатия в духе кнопки "Домой" в iPhone SE. Вместо физического нажатия компоненты будут обеспечивать тактильный отклик при помощи встроенных движков Taptic Engine.

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Эти изменения будут эксклюзивными для "прошек" – в базовых iPhone 15 и 15 Plus по-прежнему останутся две механические кнопки и не ожидается никаких изменений. Зато этим моделям достанется Dynamic Island, который в текущем поколении является эксклюзивом более дорогих моделей.

iPhone 15 Pro впервые подорожает с момента выхода iPhone X

Как известно, Apple еще с 2017 года удерживает "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999 и уже как несколько лет не повышает стоимость своих смартфонов в США. Однако в этом году ситуация изменится.

По словам источника, стартовая модель iPhone 15 Pro обойдется покупателям в 1049 долларов вместо привычных 999. Все из-за того, что компании придется переложить на потребителей расходы за апгрейд.

В частности, версии iPhone с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, а также получат производительный чип A17, перископический объектив камеры, еще больше памяти и твердотельные кнопки регулировки звука. Плюс, помимо обновленной начинки это также может быть связано с высокой инфляцией во многих странах мира.

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