Как оказалось, инженер в свои 94 года все еще обожает технологии и каждый год покупает новый iPhone и Apple Watch.

Мартин Купер, совершивший первый звонок по первому мобильному телефону 50 лет назад, рассказал, что в свои 94 года по-прежнему является большим фанатом новых технологий и каждый год покупает новый iPhone и Apple Watch.

Об этом сообщает портал Gizchina. Бывший инженер уже не самый продвинутый пользователь, поэтому в основном использует iPhone для звонков, отправки СМС-сообщений и управления слуховыми аппаратами, а Apple Watch – для получения уведомлений

Купер уверен, что через одно-два поколения смартфоны помогут победить множество болезней. Сейчас люди "понапрасну и бесполезно" зависимы от них, но стадия "бездумного созерцания" экранов обязательно пройдет.

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Отметим, что Мартин Купер вошел в историю, как человек, ответственный за разработку первого в мире мобильного телефона. Телефон Motorola DynaTAC, с которого звонил мужчина 3 апреля 1973 года, весил почти 800 граммов и работал в режиме ожидания 12 часов при зарядке за десять.

Интересно, что Купер родился в Чикаго в семье украинско-еврейских иммигрантов. Они бежали в 1917 году из Украины от войны и погромов разными путями, а познакомились уже на чужбине.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

По словам источника, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт. Айфоны 2023 года сменят стальную раму на титановую, а также получат производительный чип A17, больше оперативной памяти и перископический телеобъектив.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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