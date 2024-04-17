Boring Phone призван вернуть пользователей во времена, когда смартфоны еще не существовали, говорит производитель.

Компания HMD Global, которая сейчас выпускает смартфоны под брендом Nokia, анонсировала стильную раскладушку The Boring Phone с прозрачным корпусом и классической "змейкой".

По сути, это телефон, созданный для цифровой детоксикации. В нем нет стандартных приложений, браузеров, электронной почты и всего прочего, к чему привыкли владельцы современных смартфонов, пишет Gizchina.

Характеристики Boring Phone скромные. Установлено два экрана: внутренний 2,8-дюймовый разрешением QVGA и 1,77-дюймовый внешний. Есть одна камера 0,3 Мп, аккумулятор 1450 мАч, поддержка радио и 4G. Для зарядки используется порт USB-C, для аудио — 3,5-мм разъем.

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К сожалению, купить такой телефон не выйдет: его будут раздавать в качестве приза в различных акциях в социальных сетях. Всего будет выпущено 5000 таких "скучных" телефонов.

В конце 2023 года HMD Global выпустила под брендом Nokia смартфон G22, который журнал Time назвал одним из лучших изобретений года. Его особенность заключается в высокой ремонтопригодности. Любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

Ранее в этом месяце Realme представила смартфон с самым ярким экраном в мире и очень доступным ценником. Помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у конкурентов.

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