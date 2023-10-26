Девайс разрабатывался совместно с инженерами iFixit. Пользователь может самостоятельно заменить практически любой сломавшийся компонент.

Каждый год редакция журнала Time выбирает изобретения и гаджеты, которые делают мир "лучше, умнее и интереснее". Очень многие из них достойны внимания, включая телефоны. В этом году таковым стал Nokia G22, пишет Mezha.media.

Особенность смартфона заключается в его высокой ремонтопригодности. Любой пользователей, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

Как говориться в заметке Time, в прошлом году около 5,3 миллиарда мобильных гаджетов вышли из строя. Эти потери привели к популяризации техники, которую легче отремонтировать чем заменить.

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Девайс разрабатывался совместно со специалистами iFixit, которые занимаются оценкой ремонтопригодности разной техники. Официальные запчасти для Nokia G22 доступны на сайте iFixit вместе со всем необходимым для ремонта. К слову, производитель обещает, что в Украине заменимые детали к ремонтопригодным смартфонам будут доступны уже в ближайшее время.

В плане характеристик, Nokia G22 – обычный бюджетник: 6,52-дюймовый HD-дисплей с частотой 90 Гц, процессор Unisoc T606, 4/64 ГБ памяти и батарея на 5050 мАч. Есть влагозащита IP52. Производитель обещает поддержку запчастями в течение 5 лет и два года обновлений Android (три года патчей безопасности).

Nokia G22 вышел еще в марте этого года по цене 150 евро. В Украине за него просят 5399 грн.

Ранее УНИАН делился рейтингом самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony и Xiaomi – самые сложные.

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