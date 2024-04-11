Realme GT Neo5 SE обладает рядом впечатляющих функций, включая дисплей с яркостью 6000 нит и и околофлагманский процессор.

Компания Realme представила смартфон GT Neo 6 SE. Это устройство среднего ценового сегмента обладает рядом впечатляющих функций, включая дисплей с рекордной яркостью и околофлагманский процессор, передает GizmoChina.

Яркость дисплея у него достигает 6000 нит в пике – это на 1000 нит больше, чем у прошлого рекордсмена Honor Magic 6 Pro. Диагональ составляет 6,78 дюйма: это OLED 8T LTPO производства BOE с разрешением 2780×1264 пикселей и частотой 120 Гц. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2, что нетипично для этой ценовой категории.

В Realme говорят, что помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у конкурентов. А еще дисплей оснастили ИИ-технологиями, которые будут мониторить усталость глаз пользователя и всячески подстраивать изображение для более комфортного просмотра.

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За производительность отвечает новый процессор Snapdragon 7+ Gen 3, построенный на той же архитектуре, что и флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. Он работает в паре с ОЗУ LPDDR5X и ПЗУ UFS 4. Аккумулятор – 5500 мАч с ультрабыстрой зарядкой 100 Вт, которая заряжает батарею на 100% всего за 25 минут.

По части камеры GT Neo6 SE тоже есть что предложить, но на многое рассчитывать не стоит. Основной датчик Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и поддержкой OIS. Сверхширик – 8 Мп (Sony IMX355). Во фронтальной камере применяется 32-мегапиксельный датчик Sony IMX615.

Из других возможностей – целый набор ИИ-функций, вибромотор, корпус с защитой IP65, стереодинамики, модуль NFC, Wi-Fi 2,4/5,1/5,8 ГГц, Bluetooth 5.4, а оболочка realme UI 5.0 поддерживает жесты через переднюю камеру.

Цены выглядят так: 8/256 ГБ – 235 долларов, 12/256 ГБ – $265, 16/256 ГБ – $290, 16/512 ГБ — $330. В свободной продаже смартфон окажется 17 апреля.

Аппарат Realme будет конкурировать с представленным накануне Redmi Turbo 3. Это тоже среднебюджетник, который получил флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.

Ранее в этом месяце на рынке появился самый дешевый складной смартфон по цене середняка". У конкурентов Samsung, Motorola и Huawei подобные устройства в 2-3 раза дороже, но придется мириться с некоторыми компромиссами.

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