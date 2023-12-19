Телеком-сеть компании вошла в период стабилизации, а 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории – в работоспособном состоянии.

Мобильный оператор "Киевстар" восстановил скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева, ранее мобильный интернет был восстановлен в метро Харькова.

Как сообщила представительница "Киевстар" Ирина Леличенко, также начала работу информационная система, где абоненты могут посмотреть остатки на счетах.

"Телеком-сеть "Киевстара" практически вошла в период стабилизации. Так, 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории – в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга и другие. Магазины "Киевстара" возобновили предоставление клиентам большинства сервисов", - отметила Леличенко.

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Отмечается, что компания продолжает улучшать работу услуги Домашнего интернета в Киеве и ряде других мест. Также планируется в ближайшее время постепенно снять ограничения в скорости мобильного интернета.

По словам представительницы компании, специалисты "Киевстар" работают над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге и планируют запустить эту услугу для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и ряде других стран уже в ближайшее время.

Она также добавила, что для стабилизации работы услуг компания привлекла весь свой существующий технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран.

Сбой "Киевстар" - последние новости

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

18 декабря "Киевстар" после масштабного технического сбоя вернул возможность своим абонентам отправлять SMS-сообщения, в том числе - в международном роуминге.

Тогда же стало известно, что "Киевстар" планирует достичь полной стабилизации в предоставлении услуг до конца недели, после чего объявит о программе компенсаций.

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