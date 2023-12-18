В некоторых населенных пунктах все еще возникают локальные сложности с домашним интернетом.

По состоянию на 11 утра сегодняшнего дня мобильный оператор "Киевстар" дал возможность своим абонентам вновь делиться SMS-сообщениями.

Хорошие новости о постепенном восстановлении после атаки на сервисы компании и масштабного сбоя сообщила представительница "Киевстар" Ирина Леличенко.

"Статус работы сети Киевстара по состоянию на 11.00 18 декабря 2023 г. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе - в международном роуминге", - сообщила она.

По ее словам, также началось восстановление доступа к услугам M2M. Это технология, которая позволяет передавать данные между различными устройствами бизнес-клиентам.

Она также подчеркнула, что информирования о 100% работоспособности сервисов можно ожидать лишь по завершению всех стабилизационных мероприятий.

"Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т. ч. из других регионов и областей, чтобы как можно более быстрого возобновления работы услуги", - добавила Леличенко.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета".

Атака на "Киевстар" - последние новости

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности советовали клиентам "Киевстар" поменять все личные пароли, поскольку есть вероятность, что россияне могли получить доступ к данным клиентов, чтобы потом использовать их для дальнейших киберопераций.

17 декабря стало известно, что начисление компенсаций абонентам, которые не могли воспользоваться оплаченными услугами, отложено до момента, когда вся система будет полностью стабилизирована.

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