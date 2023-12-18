Компания продолжает восстановительные работы после крупнейшей в мире хакерской атаки России на гражданскую инфраструктуру.

Украинский оператор связи "Киевстар" планирует достичь полной стабилизации в предоставлении услуг до конца недели, после чего объявит о программе компенсаций.

"Мы достигли существенного прогресса после крупнейшей в мире хакерской атаки России на гражданскую инфраструктуру. Голосовые услуги работают без ограничений, как в Украине, так и за рубежом. Услуги мобильного интернета работают с ограничением по скорости и пока в Украине", - сообщил президент компании Александр Комаров в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, компания сейчас работает, чтобы вернуть мобильный интернет за рубежом, в метро Киева и стабилизировать предоставление услуг фиксированного интернета для дома.

Видео дня

Он также отметил, что компания фокусируется на восстановлении полноценной работы всех каналов обслуживания клиентов от монобрендовых магазинов до мобильного приложения.

"Надеюсь, что на этой неделе мы достигнем стабилизации и объявим о программе компенсаций", - заявил президент компании.

Атака на "Киевстар" - последние новости

Эксперты по кибербезопасности рекомендовали всем клиентам "Киевстар" поменять собственные пароли. Отмечается, что россияне могли получить доступ к данным клиентов, чтобы потом использовать их для дальнейших своих киберопераций.

18 декабря мобильный оператор "Киевстар" восстановил возможность своим абонентам отправлять SMS-сообщения, в том числе - в международном роуминге.

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