Компания торопится – презентация состоится на несколько недель раньше, чем у предшественников.

В Samsung не умеют хранить секреты – ежегодно флагманы Samsung сливают в сеть за пару месяцев до презентации и выхода. Так случилось и в этот раз, когда инсайдеры рассказали все главные характеристики будущих смартфонов серии Galaxy S24.

Анонс линейки Galaxy S24 намечен на 17 января 2024 года. Предварительные заказы начнут принимать в этот же день, а поставки стартуют с 26 по 30 января. А уже открытые продажи начнутся 30 января.

Samsung торопится – презентация смартфонов состоится на несколько недель раньше, чем у предшественников. Например, Galaxy S23 были представлены в начале февраля. Новинки будут оснащены свежим чипом Snapdragon 8 Gen 3, однако многие производители уже выпустили флагманы на новой платформе и они бьют рекорды производительности.

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Какой будет линейка Samsung Galaxy S24:

базовый S24 получит 6,1-дюймовую панель AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и частотой до 120 Гц. Телефон будет базироваться на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, иметь 8/12 Гбайт оперативной памяти и батарею 4,700 мАч с зарядкой 45 Вт. Также девайс выйдет с тройной камерой на 50, 12 и 10 мегапикселей.

Galaxy S24+ будет отличаться 6,6-дюймовым дисплеем, наличием версий с памятью 1 Тбайт, аккумулятором на 4900 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.

Топовый Galaxy S23 Ultra получит изогнутый 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, батарею 5000 мАч, поддержку стилуса S-Pen. Камера будет иметь четыре модуля – на 200, 50, 12 и 10 мегапикселей. Также будет версия с рекордными 2 ГБ памяти.

Известно, что Samsung хочет создать "самые умные смартфоны" с линейкой Galaxy S24 и намерена обойти Google Pixel 8 в возможностях искусственного интеллекта (ИИ). Одна из упомянутых фишек – голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени.

Дизайн всех моделей тоже известен: базовый Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут похож на последние iPhone, а модель Ultra получит суперузкие рамки, которые будут выполнены из титана.

А в ближайшие пару дней ожидается презентация Red Magic 9 Pro – это будет один из самых интересных Android 2023 года. Как минимум, на момент выхода это будет самый мощный смартфон в мире, также он похвастается необычным дизайном.

Также до конца ноября должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11. Это бюджетные флагманы и "середняки", которые наверняка можно будет встретить в топах "лучших смартфонов" в будущем.

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