До этого устройством с самым ярким экраном считался Xiaomi 13 Ultrа с дисплеем на 2600 нит.

Уровень яркости дисплея для многих является одним из ключевых факторов при выборе телефона. Именно с ним пользователи взаимодействуют большую часть времен.

Инсайдер сообщил, что новый флагман OnePlus (вероятно, OnePlus 12) получит 2К-экран от BOE с пиковой яркостью 3000 нит. Это будет рекорд на рынке смартфонов.

Отмечается, что такой дисплей превзойдет актуальные AMOLED-панели по разным критериям, таких как точность цветопередачи, яркость и защита глаз. В настоящий момент линейка Google Pixel 8 имеет лучший экран в тестах, а рекордсменом по яркости является Xiaomi 13 Ultrа с дисплеем на 2600 нит. Выходящий позже в этом месяце Xiaomi 14 получит экран OLED с пиковой яркостью 2800 нит.

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По предварительным данным, OnePlus 12 получит 6,82-дюймовую панель LTPO с разрешением 3168×1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Также телефон предложит до 24 ГБ оперативной памяти, самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 5400 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Презентация OnePlus 12 состоится в декабре этого года. Точная цена не упоминается, но новинка заметно подорожает по сравнению с OnePlus 11.

Ранее на этой неделе OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он выполнен в форме "раскладушки" и получил топовые LTPO-дисплеи и Snapdragon 8 Gen 2. Многие обозреватели называют его лучшим складным смартфоном на сегодняшний день.

А еще раньше в этом году OnePlus выпустила свой первый планшет – это настоящий "убийца" iPad. Из главных фишек: необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

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