Как минимум, на момент выхода это будет самый мощный смартфон в мире. Презентация ожидается 23 ноября.

Компания Nubia готовится к скорой презентации нового смартфона в серии Red Magic – 9 Pro. Из официальных источников о флагмане известно почти все: это будет один из самых интригующих Android-устройств 2023 года.

Еще до презентации Red Magic 9 Pro отметился в бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-устройств. Смартфон набрал 2,29 млн баллов, обойдя бывшего лидера vivo X100, который показал результат в 2,25 млн очков.

Как и ожидалось, Red Magic 9 Pro работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Аппарат сочетает в себе не только мощный процессор, но и огромный объем оперативной памяти – целых 24 ГБ, что редко встречается даже в производительных ПК.

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Также новый смартфон получит внушительный аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 165 Вт. По данным компании, полностью зарядить смартфон от 0 до 100 процентов такая зарядка способна за 15 минут.

Еще Red Magic 9 Pro будет использовать продвинутую систему охлаждения с кулером и вентилятором, за счет чего сможет показать производительность выше, чем у других флагманов на Snapdragon 8 Gen 3. Как минимум, с нагревом чипсета проблем быть не должно.

Другая особенность аппарата – дизайн. Смартфон будет отличаться полностью плоским корпусом без выпирающего блока камеры и полупрозрачной спинкой. А объективы камеры будут интегрированы в заднее защитное стекло.

Презентация Red Magic 9 Pro и базового Magic 9 намечена на 23 ноября. На YouTube уже есть видео с распаковкой "прошки". Вживую плоский флагман тоже выглядит эффектно.

Также в ближайший месяц должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11. А уже в январе 2024 года дебютируют Samsung Galaxy S24, которые будут чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".

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