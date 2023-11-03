Следующая флагманская линейка выйдет в начале года, предположительно, в середине января.

В январе 2024-го Samsung должна представить флагманскую линейку Galaxy S24. Топовым аппаратом серии окажется S24 Ultra, о котором примерно за два месяца до анонса известно практически все.

Характеристики Galaxy S24 Ultra публиковались и ранее, а теперь качественные рендеры раскрыли авторы PhoneArena.

В новом поколении заметно уменьшатся отступы вокруг дисплея: ожидается, что S24 Ultra получит "одни из самых узких рамок среди всех смартфонов". Новинка станет короче, но шире предшественника, а на выбор будут доступны черный, серый, фиолетовый и желтый цвета.

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В свою очередь авторитетнейший инсайдер Ice Universe, известный своей любовью к Samsung, рассказал, что уже имел возможность ознакомиться с реальным смартфоном, который выглядит просто отлично. По его словам, дизайн Galaxy S24 Ultra понравится каждому.

Если верить слухам и утечкам, Samsung собирается реализовать в новой линейке Galaxy S24 все самые последние тренды и функции. Мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

Также Samsung делает большую ставку на искусственный интеллект (ИИ). Это будут "самые умные" смартфоны на рынке, превзойдя то, что конкуренты из Google предлагают в линейке Pixel 8. Кроме того, обещают поддержку спутниковой связи.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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